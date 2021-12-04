В Германии назвали способ захвата Украины российской армией

Перевод предоставило издание «Военное обозрение». По мнению авторов, Вооружённые силы РФ могут отрезать Украину от Чёрного моря для того, чтобы западные страны не смогли ей помочь. Уже после этого российские военные смогут взять Киев.

Авторы описали три этапа операции. На первом Россия попытается захватить украинское побережье, на втором — нанести удары по стратегическим объектам Украины баллистическими ракетами и силами боевой авиации, а также окружить Харьков, Полтаву и Днепр. На третьем этапе якобы произойдёт наступление на Киев и его захват.

Отмечается, что немецкие журналисты указали и дату вероятного начала «российского вторжения». По их мнению, это может случиться в конце января или начале февраля 2022 года.

Ранее в Кремле говорили, что Россия не собирается нападать на Украину.