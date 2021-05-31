Наука и технологии
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В Германии описали современный воздушный бой на истребителяхОтметили, что важны ракеты
Вооружённые силы Германии описали современный воздушный бой на истребителях и отметили, что новая дальнобойная ракета немецких самолётов позволила им выйти на новый уровень боевой эффективности.
Пишет об этом "Военное обозрение". Речь идёт об управляемой ракете Meteor для истребителя Eurofighter. Её называют по-настоящему инновационным решением с технической точки зрения. Прямоточная силовая установка ракеты увеличивает её дальность полёта до 200 километров. В Германии отметили, что это критически важно для современного воздушного боя.
"Текущие сражения в воздухе имеют мало общего с кинокартинкой... нереально, что два истребителя будут преследовать друг друга, выполняя резкие манёвры на расстоянии нескольких сотен метров. Скорее, речь идёт о дальнем бое", - заявили в ВС Германии. При такой схеме важно запустить ракету как можно раньше, чтобы дальше она самостоятельно летела к своей цели. Так самолёт останется вне зоны поражения.