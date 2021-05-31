Пишет об этом "Военное обозрение". Речь идёт об управляемой ракете Meteor для истребителя Eurofighter. Её называют по-настоящему инновационным решением с технической точки зрения. Прямоточная силовая установка ракеты увеличивает её дальность полёта до 200 километров. В Германии отметили, что это критически важно для современного воздушного боя.

"Текущие сражения в воздухе имеют мало общего с кинокартинкой... нереально, что два истребителя будут преследовать друг друга, выполняя резкие манёвры на расстоянии нескольких сотен метров. Скорее, речь идёт о дальнем бое", - заявили в ВС Германии. При такой схеме важно запустить ракету как можно раньше, чтобы дальше она самостоятельно летела к своей цели. Так самолёт останется вне зоны поражения.