В Германии откопали бомбы времен Второй мировой. Тысячи эвакуировались

Жителям, проживающим в радиусе 1000 метров от места обнаружения, было велено покинуть свои дома. Временные убежища были организованы в школах, а бесплатные автобусы помогли с транспортировкой. Убежищами воспользовались около 500 человек. Для вопросов была открыта горячая линия.

Саперы обнаружили два потенциальных объекта. Один из них был обезврежен, но второй еще требует расследования. Больница установила заграждения и перенаправила некоторых пациентов в другие учреждения.

Операция нарушила местное воздушное и железнодорожное сообщение.