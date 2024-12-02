В Германии откопали бомбы времен Второй мировой. Тысячи эвакуировались

Опубликовано 02 декабря 2024, 02:151 мин.
В Германии откопали бомбы времен Второй мировой. Тысячи эвакуировалисьНа всякий случай
Власти Ганновера эвакуировали около 9000 жителей 30 ноября после того, как обнаружили предполагаемую бомбу времен Второй мировой войны на строительной площадке Medizinische Hochschule Hannover (MHH). Находка остановила работы и послужила поводом для принятия «чрезвычайных мер».
Жителям, проживающим в радиусе 1000 метров от места обнаружения, было велено покинуть свои дома. Временные убежища были организованы в школах, а бесплатные автобусы помогли с транспортировкой. Убежищами воспользовались около 500 человек. Для вопросов была открыта горячая линия.
Саперы обнаружили два потенциальных объекта. Один из них был обезврежен, но второй еще требует расследования. Больница установила заграждения и перенаправила некоторых пациентов в другие учреждения.
Операция нарушила местное воздушное и железнодорожное сообщение.