В Германии открылся первый электрический автобан

Главный недостаток грузовых электромобилей — постоянная необходимость в подзарядке. Эту проблему должны решить автомагистрали с контактной сетью, которая будет подавать электроэнергию машинам.

В Германии появился первый тестовый участок автобана, оснащённый проводами контактной сети. По нему будут ходить электрические грузовики, которые уже прозвали грузовиками-троллейбусами. Участок выделили на автомагистрали между Франкфуртом-на-Майне и Дармштадтом.

Власти планируют увеличить количество грузовиков-троллейбусов, которые будут ходить по автобану, до пяти к середине 2020 года. Если тестирование закончится успешно, в Германии оснастят контактной сетью и другие участки дорог.