В Германии провели первые испытания обновлённого танка Leopard 2A7V

Танк испытывали в Техническом центре вооружённых сил Германии, который располагается в городе Меппен. Во время тестов боевой машиной управлял экипаж из четырёх человек. Среди них были механик, командир, наводчик и заряжающий.

Что касается тактико-технических характеристики (ТТХ), то Leopard 2A7V весит 60 тонн, имеет двигатель мощностью более полутора тысяч лошадиных сил, способен двигаться по дороге со скоростью до 68 километров в час. По пересечённой местности машина может пройти до 550 километров.

Leopard 2A7V вооружён 120-мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall L/ 55, которая стреляет бронебойными снарядами. Можно использовать и боеприпасы с обеднённым ураном. Имеется ещё и пулемёт калибра 7,62 мм. Танк получил тепловизор третьего поколения Attica.

Новинку военным передадут в следующем году.