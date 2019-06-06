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В Германии создают гиперзвуковое оружие против «ракет Путина»

Ракету для оборонительных целей
Выяснилось, что Ведомство по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации Вооружённых сил Германии (Бундесвера) ещё в 2018 году запустило национальную программу по созданию гиперзвукового оружия. Это оружие должно эффективно противостоять российским беспилотникам, танкам и «ракетам Путина».

Об этом сообщает издание Die Welt со слов руководителя отдела сбыта компании MBDA в Германии Петера Хайльмайера (Peter Heilmeier). В частности, в рамках программы будет создана управляемая гиперзвуковая ракета. Её прототип будет готов в течение ближайших трёх лет. Как рассказал Хайльмайер, ракета должна противодействовать российским беспилотникам, «ракетам Путина» и «новому российскому танку».

При этом собеседник издания отметил, что оружие предназначено исключительно для оборонительных целей. Германия пока работает над ракетой сама, в перспективе, однако, возможно привлечение к работам других европейских стран.

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