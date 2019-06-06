В Германии создают гиперзвуковое оружие против «ракет Путина»

Об этом сообщает издание Die Welt со слов руководителя отдела сбыта компании MBDA в Германии Петера Хайльмайера (Peter Heilmeier). В частности, в рамках программы будет создана управляемая гиперзвуковая ракета. Её прототип будет готов в течение ближайших трёх лет. Как рассказал Хайльмайер, ракета должна противодействовать российским беспилотникам, «ракетам Путина» и «новому российскому танку».

При этом собеседник издания отметил, что оружие предназначено исключительно для оборонительных целей. Германия пока работает над ракетой сама, в перспективе, однако, возможно привлечение к работам других европейских стран.