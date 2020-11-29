В Германии высоко оценили российский истребитель Су-34 за комфортность

Перевод немецкого материала предоставило «Военное обозрение». Авторы Flug Revue напомнили, что Су-34 — это преемник Су-24. На сегодня выпущены 124 серийные единицы нового истребителя-бомбардировщика.

Немцы пишут, что самолёт пришёлся по душе российским лётчикам из-за своей комфортности. У экипажа в распоряжении есть небольшая кухня с микроволновкой и кофеваркой, а также писсуар.

Журналисты добавили, что российское минобороны хочет купить ещё 76 Су-34 к 2027 году. Военные надеются приобрести модернизированную версию бомбардировщика — Су-34М. Однако проект модернизации, судя по всему, идёт медленнее, чем планировалось. Пока минобороны готово получить 20 частично модернизированных самолётов Су-34НВО.