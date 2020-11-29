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В Германии высоко оценили российский истребитель Су-34 за комфортность
В нём есть даже кофеварка
Немецкое издание Flug Revue высоко оценило российский истребитель-бомбардировщик Су-34 за комфортность. Авторы отметили, что в самолёте есть даже кухня и писсуар.
Перевод немецкого материала предоставило «Военное обозрение». Авторы Flug Revue напомнили, что Су-34 — это преемник Су-24. На сегодня выпущены 124 серийные единицы нового истребителя-бомбардировщика.
Немцы пишут, что самолёт пришёлся по душе российским лётчикам из-за своей комфортности. У экипажа в распоряжении есть небольшая кухня с микроволновкой и кофеваркой, а также писсуар.
Журналисты добавили, что российское минобороны хочет купить ещё 76 Су-34 к 2027 году. Военные надеются приобрести модернизированную версию бомбардировщика — Су-34М. Однако проект модернизации, судя по всему, идёт медленнее, чем планировалось. Пока минобороны готово получить 20 частично модернизированных самолётов Су-34НВО.