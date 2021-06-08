В глобальном интернете случился крупнейший сбой

В Downdetector сообщили, что к этому списку также добавились сайты CNN, New York Times, Guardian, Twitch. Это не полный список. Отмечается, что масштабные сбои не затронули сайты российских компаний.

Сообщается, что полностью недоступны не все связанные с Fastly сайты. Например, в GitHub и Spotify не подгружаются css-стили, на Amazon нет части изображений, а в Twitter не видны эмодзи.

В чём именно заключается сбой инфраструктуры Fastly, пока неясно. Однако провайдер уже обнаружил причину аварии и исправляет её.