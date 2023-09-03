В глобальном сбое работы авиадиспетчеров Британии обвинили французов

Она привела к остановке системы National Air Traffic Services (Nats), что вызвало опасения по поводу последствий единичной канцелярской ошибки. По инициативе Даунинг-стрит было начато независимое расследование инцидента, в результате которого было отменено более четверти рейсов в аэропортах Великобритании.

Генеральный директор компании Nats Мартин Рольф (Martin Rolfe) пояснил, что в ответ на некорректные данные о полетах его системы приостановили автоматическую обработку, чтобы предотвратить попадание дезинформации, связанной с безопасностью полетов, к авиадиспетчерам или влияние на всю систему воздушного движения.

В результате сбоя в работе системы управления воздушным движением около 300 000 пассажиров столкнулись с проблемой срыва рейсов, авиакомпании пытаются справиться с накопившимися проблемами в период пиковых поездок, когда заканчиваются летние отпуска.