В глубинах океана обнаружили неожиданное разнообразие живых организмов

Исследования Диас-Ресио Лоренсо были посвящены копеподам — крошечным креветкоподобным существам, которые доминируют в экосистемах гидротермальных источников. С помощью подводных роботов она собрала образцы из разных мест в бассейне Лау, расположенном недалеко от Тонга, где распространены эти жерла. Анализ ДНК показал, что популяции этих копепод были в значительной степени изолированы друг от друга, что свидетельствует о высокой степени генетического разнообразия.

Кроме того, в образцах марганцевых конкреций, собранных в зоне Кларион-Клиппертон, обширном регионе Тихого океана, было обнаружено удивительное изобилие жизни, включая нематод, копепод и различные другие организмы. Примечательно, что многие из этих видов оказались специфичными для конкреций, что позволяет предположить, что они могут использовать эти структуры для обитания и размножения.

Обнаружение этого неожиданного биоразнообразия подчеркивает важность всесторонней оценки воздействия на окружающую среду перед проведением любых глубоководных горных работ. Хрупкий баланс этих экосистем требует тщательного рассмотрения, чтобы свести к минимуму риск нанесения непоправимого вреда.