В Голландии обнаружили свой Стоунхендж

Раскопки начались еще в 2017 году недалеко от города Тиль, примерно в 50 километрах к юго-востоку от Утрехта. Это место представляет собой могильный курган, содержащий останки примерно 60 мужчин, женщин и детей. Курган также служил солнечным календарем, с несколькими проходами, позволяющими солнечному свету проникать внутрь в определенные дни. Главный холм имеет диаметр около 20 метров, и его проходы были выровнены таким образом, чтобы выполнять функцию календаря для определения важных дней, включая праздники и время сбора урожая.

Исследователи также обнаружили два кургана поменьше. По мнению археологов, эти три кургана использовались для захоронений на протяжении примерно 800 лет. В одной из могил был найден необычный артефакт — стеклянная бусина, изготовленная в Месопотамии, на территории современного Ирака, расположенного в 5000 километрах от Нидерландов.