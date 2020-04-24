В Гонконге люди встали в очередь за новым iPhone, несмотря на пандемию

Об этом сообщает издание Patently Apple и сопровождает фотографией. Сегодня продажи iPhone SE 2020 начались во многих регионах, в том числе в Гонконге. До магазина Apple там добрались два десятка человек. Около 10 утра двери магазина открылись под аплодисменты и приветственные крики. Люди начали получать свои смартфоны.

Конечно, эту очередь не сравнить с теми, что наблюдались раньше в дни старта продаж iPhone. Тем не менее, в текущей ситуации даже такое собрание людей может вызвать вопросы. Интерес к новой модели люди объяснили низкой ценой.