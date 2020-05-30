В Google назвали страны Европы с самым жёстким карантином

Google разделила местоположение пользователей на шесть категорий: дом, работа, парки, общественный транспорт, аптеки, магазины и места отдыха и развлечений. Затем в компании сравнили, сколько времени люди проводили в этих локациях за последние несколько месяцев по сравнению с базовым февральским уровнем. На основании этого аналитики выяснили, жители каких стран соблюдали карантин и самоизоляцию более строго.

Оказалось, что в Испании, Италии и Франции время, которое люди провели дома с начала пандемии, увеличилось на 30-35%. Это коррелирует со строгостью карантинных мер, которые там ввели: людям запретили все мероприятия, ограничили прогулки на свежем воздухе, а во Франции и вовсе была введена пропускная система.

В Германии и Дании карантинные меры были менее жёсткими. Время, проведённое дома, там выросло на 15%.