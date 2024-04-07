В Google обеспокоились ИИ и его влиянием на обучение в школе

Эксперт обращает внимание на исторический пример с калькуляторами. Хотя калькуляторы, несомненно, являются полезными инструментами, чрезмерное увлечение ими в раннем математическом образовании может помешать развитию «чувства числа» — важнейшей основы для углубленного изучения математики, такой как алгебра и исчисление.

Аналогичным образом, вице-президент обеспокоен тем, что системы ИИ, способные генерировать код, могут привести к снижению «чувства кода» — способности понимать и эффективно писать код. В будущем, когда ИИ будет писать большую часть кода, нужно ли будет студентам изучать тонкости программирования?

Автор статьи представляет себе будущее, в котором студенты будут уделять первостепенное внимание пониманию и оценке кода, созданного ИИ, а не написанию его с нуля. Такой сдвиг требует сильных аналитических навыков и умения оценивать надежность и корректность кода.

Вице-президент подчеркивает необходимость экспериментов для определения оптимального баланса между традиционным обучением программированию и пониманием кода, создаваемого искусственным интеллектом.

Это позволит обеспечить хорошую подготовку студентов к развивающемуся миру разработки программного обеспечения.