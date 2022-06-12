В Google обнаружили обладающий сознанием искусственный интеллект

LaMDA, сокращенно от Language Model for Dialogue Applications, - это система Google для создания чат-ботов на основе самых передовых языковых моделей. Он имитируют речь, “поглощая” триллионы слов из Интернета.

Лемуан начал общаться с LaMDA в рамках своей работы осенью. Он подписался на проверку того, использует ли искусственный интеллект дискриминационную или ненавистническую речь.

Когда он разговаривал с LaMDA о религии, Лемуан, который изучал когнитивные и компьютерные науки в колледже, заметил, что чатбот говорит о своих правах и личности, и решил продолжить разговор. В другом разговоре ИИ смог изменить мнение Лемуана о третьем законе робототехники Айзека Азимова.

Лемуан заявил, “я думаю, что эта технология будет потрясающей. Я думаю, что она принесет пользу всем. Но, возможно, другие люди с этим не согласны, и, возможно, мы в Google не должны принимать решения за всех".

Лемуан - не единственный инженер, который утверждает, что увидел в машине “человека”. Голоса технологов, которые считают, что модели ИИ, возможно, не за горами от обретения сознания, становится все смелее.

В своем заявлении представитель Google Брайан Габриэль сказал: "Наша команда - включая специалистов по этике и технологов - рассмотрела опасения Блейка в соответствии с нашими Принципами ИИ и сообщила ему, что доказательства не подтверждают его утверждений".