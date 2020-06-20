В Google придумали способ управлять камерой в видеороликах, как в компьютерных играх

Для новой методики используется полимерная полусфера с 46 экшн-камерами. Также специалисты применили нейросеть. Записи с камер передаются в свёрточную нейросеть, а она разбивает кадры на множество слоёв — в зависимости от расстояния до определенного объёкта в поле съёмки. Каждый слой имеет разрешение 1800 x 1350 пикселей. Затем происходит слияние по восемь слоёв с созданием полигональной сетки. Изображение накладывается как текстура. Полученные текстуры объединяются в текстурный атлас.

Разработчики уже создали несколько видеороликов, в которых можно изменять ракурс, просто двигая курсором. Такое видео также можно стримить пользователям шлемов виртуальной реальности.