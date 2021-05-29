В Google признали, что пользователи практически не могут скрыть своё местоположение

Об этом свидетельствуют документы судебного процесса генпрокуратуры штата Аризона против Google. Утверждается, что компания собирает данные о местоположении, даже когда пользователи отключают настройки совместного использования местоположения. Кроме того, Google сделала так, чтобы популярные настройки приватности было труднее найти и надавали на LG и других производителей смартфонов, чтобы они скрыли те настройки, которые нравились пользователям.

Отмечается, что единственный способ скрыть от Google местонахождение дома и работы — установить адреса в случайном месте.

Генпрокуратура штата Аризона обвиняет Google в том, что компания незаконно собирает данные местоположения со смартфоном, даже если пользователи от этого отказываются.