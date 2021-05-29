Наука и технологии
Сегодня в 16:10
В Google признали, что пользователи практически не могут скрыть своё местоположение
Компанию обвиняют в незаконном сборе данных
Сотрудники Google признали, что пользователи сервисов компании практически не могут скрыть своё местоположение. Не помогают даже специальные настройки.
Об этом свидетельствуют документы судебного процесса генпрокуратуры штата Аризона против Google. Утверждается, что компания собирает данные о местоположении, даже когда пользователи отключают настройки совместного использования местоположения. Кроме того, Google сделала так, чтобы популярные настройки приватности было труднее найти и надавали на LG и других производителей смартфонов, чтобы они скрыли те настройки, которые нравились пользователям.
Отмечается, что единственный способ скрыть от Google местонахождение дома и работы — установить адреса в случайном месте.
Генпрокуратура штата Аризона обвиняет Google в том, что компания незаконно собирает данные местоположения со смартфоном, даже если пользователи от этого отказываются.