В Google рассказали о планах на собственную замену Android

Ответы главы Google опубликовал TJ. Первым делом Пичаи спросили, какие у Google планы на недавно анонсированную операционную систему Fuchsia OS. На это гендиректор ответил, что Fuchsia позволит радикально улучшить безопасность на фундаментальном уровне. При это он отметил, что говорить о чём-то конкретном рано. Судя по словам Пича, систему будут внедрять в смартфоны, чтобы делать на них что-то новое. Тем не менее пока Fuchsia OS находится в зачаточном состоянии.

Напомним, замена Android от Google была анонсирована в мае 2021 года. На операционке уже вышел умный дисплей компании Nest Hub.