В горящую избу влетит, но вот с конем пока непонятно: создан огнеупорный дрон

В горящую избу влетит, но вот с конем пока непонятно: создан огнеупорный дронВыдерживает до 200 градусов по Цельсию
Исследователи из Имперского колледжа Лондона и швейцарского исследовательского института Empa разработали огнестойкий беспилотник FireDrone, который может помочь пожарным в оценке горящих зданий до того, как они войдут в них.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
В отличие от обычных дронов, FireDrone может выдерживать температуру до 200 ºC в течение 10 минут. Его термостойкость объясняется изоляционным слоем из аэрогеля - пористого геля, содержащего воздушные карманы в матрице из пластика и стекловолокна.
Электронные компоненты дрона включают такие датчики, как оптическая камера, инфракрасная камера и датчик CO2. При развертывании FireDrone в режиме реального времени предоставляет данные об источниках пожара, опасностях и находящихся в ловушке людях.
Кроме того, его датчик CO2 создает эффект охлаждения при испарении газа. Успешные испытания были проведены в центре подготовки пожарных, и уже планируются дальнейшие «тренировки» устройства.
Потенциальное применение беспилотника выходит за рамки пожаротушения, включая оценку лесных пожаров и исследование экстремально холодных сред.