В горящую избу влетит, но вот с конем пока непонятно: создан огнеупорный дрон

Электронные компоненты дрона включают такие датчики, как оптическая камера, инфракрасная камера и датчик CO2. При развертывании FireDrone в режиме реального времени предоставляет данные об источниках пожара, опасностях и находящихся в ловушке людях.

Кроме того, его датчик CO2 создает эффект охлаждения при испарении газа. Успешные испытания были проведены в центре подготовки пожарных, и уже планируются дальнейшие «тренировки» устройства.

Потенциальное применение беспилотника выходит за рамки пожаротушения, включая оценку лесных пожаров и исследование экстремально холодных сред.