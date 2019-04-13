В Госдуме интернет назвали помойкой

Наиболее негативно об интернете высказался Владимир Жириновский. Он назвал глобальную сеть помойкой и гадостью и заявил, что не знает, как выходить в интернет. Сергей Миронов сказал, что после отключения интернета люди начали бы больше общаться друг с другом. Его поддержал Сергей Боярский. Он считает, что людям следует хоть иногда выходить из онлайна и говорить друг с другом вживую.