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В Госдуме интернет назвали помойкой

Депутаты думают, что жизнь россиян наладится после отключения интернета
Корреспондент «BBC News - Русская служба» поговорил с Владимиром Жириновским, Сергеем Мироновым, Валерием Рашкиным, Сергеем Боярским и другими депутатами об изоляции рунета. Он задал им вопрос: что бы они делали, если бы интернет резко отключили. Ответы депутатов можно посмотреть на видео.

Наиболее негативно об интернете высказался Владимир Жириновский. Он назвал глобальную сеть помойкой и гадостью и заявил, что не знает, как выходить в интернет. Сергей Миронов сказал, что после отключения интернета люди начали бы больше общаться друг с другом. Его поддержал Сергей Боярский. Он считает, что людям следует хоть иногда выходить из онлайна и говорить друг с другом вживую.

При этом большинство депутатов признало, что использует различные приложения и сайты для личных и рабочих нужд. Миронов рассказал, что переписывается с коллегами в WhatsApp, а Рашкин вспомнил, что пользоваться интернетом начинал с «Одноклассников».

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