В Госдуме предложили на 10 лет запретить работу в стране Apple и другим ушедшим компаниям

О предложении Фёдорова пишет RT, утверждая, что у издания есть копия письма на имя главы Минэкономразвития Максима Решётникова.

Депутат заявил, что иностранные компании, которые приостановили работу в России, «погрузили десятки тысяч граждан в состояние неопределённости относительно их дальнейшей трудовой деятельности и благосостояния». Поэтому Фёдоров предложил следующее: «оценить целесообразность определения условий возвращения данных компаний: позволить им оперативно восстановить свою деятельность до 1 мая 2022 года или ввести запрет на ведение коммерческой деятельности сроком на десять лет для тех предприятий, которые не пожелают восстановить работу в России до предложенной даты».