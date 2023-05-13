В Госдуме предложили признать даже просмотр даркнета незаконным«Прибежище анонимных негодяев»
Антон Горелкин, замглавы комитета по информационной политике Госдумы Антон Горелкин, предложил объявить использование даркнета незаконным. Во время своего выступления на форуме Youth RIGF 2023 Горелкин назвал даркнет «прибежищем анонимных негодяев» и заявил, что законопослушным гражданам там делать нечего.
Он также добавил, что обсуждает с юристами, как один из вариантов, «признать использование даркнета незаконной деятельностью».
Позже он упомянул, что в России, по имеющимся данным, самое большое количество пользователей в «теневом секторе» Интернета. Горелкин подчеркнул, что даркнет возник на основе военной разработки США. Высказывания депутата вызвали дискуссию, но он пока не ответил на запросы.
Даркнет относится к скрытому от большинства сегменту Интернета, доступ к которому осуществляется с помощью специализированного программного обеспечения.