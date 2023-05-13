В Госдуме предложили признать даже просмотр даркнета незаконным

Он также добавил, что обсуждает с юристами, как один из вариантов, «признать использование даркнета незаконной деятельностью».

Позже он упомянул, что в России, по имеющимся данным, самое большое количество пользователей в «теневом секторе» Интернета. Горелкин подчеркнул, что даркнет возник на основе военной разработки США. Высказывания депутата вызвали дискуссию, но он пока не ответил на запросы.

Даркнет относится к скрытому от большинства сегменту Интернета, доступ к которому осуществляется с помощью специализированного программного обеспечения.