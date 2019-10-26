В Госдуме предложили создать магазины с просроченными товарами

Депутат отметил, что в России ежегодно уничтожаются сотни тонн просроченного продовольствия. По мнению Жириновского, лучше было бы продавать их по сниженной цене.

«Условно говоря, хлеб (будет продаваться) не по 40, а по 10 рублей. Люди с малыми доходами станут более сытыми. Надо заботиться о бедных!», — заявил депутат.

Отметим, что, по данным Всемирной продовольственной программы, во всём мире на свалке оказывается треть произведённых продуктов питания. Мировая экономика теряет из-за этого около $1 трлн в год. Если бы все продукты распределялись справедливо, то их количества хватило бы для пропитания всех людей на планете.