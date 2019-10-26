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В Госдуме предложили создать магазины с просроченными товарами
Сотни тонн еды сейчас оказываются на свалке
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать в России магазины для продажи продуктов с истекающим сроком годности. Конечно, по сниженной цене.
Депутат отметил, что в России ежегодно уничтожаются сотни тонн просроченного продовольствия. По мнению Жириновского, лучше было бы продавать их по сниженной цене.
«Условно говоря, хлеб (будет продаваться) не по 40, а по 10 рублей. Люди с малыми доходами станут более сытыми. Надо заботиться о бедных!», — заявил депутат.
Отметим, что, по данным Всемирной продовольственной программы, во всём мире на свалке оказывается треть произведённых продуктов питания. Мировая экономика теряет из-за этого около $1 трлн в год. Если бы все продукты распределялись справедливо, то их количества хватило бы для пропитания всех людей на планете.
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