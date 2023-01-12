В Госдуме предложили "всю молодежь" отправлять на военные сборы на полгода

По словам Соболева, для противодействия НАТО не хватит существующих резервистов, поэтому "100 процентов молодых людей" необходимо обучить военным специальностям.

По его словам, обученного мобилизационного резерва для “ведения крупномасштабной войны, если ее НАТО развяжет, у нас нет”. Так, в армии “у нас служил один из десяти, а девять человек из десяти в армии не служили. Какой они резерв составят?”, – подытожил генерал-лейтенант. Так, подготовка и обучение молодых людей должны проводиться в системе ДОСААФ. Он заверил, что специальность можно будет получить за полгода.