В Госдуме предложили "всю молодежь" отправлять на военные сборы на полгода

В Госдуме предложили "всю молодежь" отправлять на военные сборы на полгодаРезервистов для “войны с НАТО” иначе не хватит
Генерал-лейтенант Виктор Соболев, член комитета Государственной думы России по обороне, призвал ввести шестимесячную обязательную военную подготовку для российской молодежи. Об этом он сообщил в интервью НСН.
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По словам Соболева, для противодействия НАТО не хватит существующих резервистов, поэтому "100 процентов молодых людей" необходимо обучить военным специальностям.
По его словам, обученного мобилизационного резерва для “ведения крупномасштабной войны, если ее НАТО развяжет, у нас нет”. Так, в армии “у нас служил один из десяти, а девять человек из десяти в армии не служили. Какой они резерв составят?”, – подытожил генерал-лейтенант. Так, подготовка и обучение молодых людей должны проводиться в системе ДОСААФ. Он заверил, что специальность можно будет получить за полгода.