В Госдуме предложили выдавать IP-адреса нелегальных майнеров и отключать им электричество

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В Госдуме предложили выдавать IP-адреса нелегальных майнеров и отключать им электричествоВсе ради безопасности
На фоне активных обсуждений будущего криптовалюты в России, Госдума направила предложения по регулированию ее добычи в Правительство. Среди предложений — разрешить энергокомпаниям отключать нелегальных майнеров от электричества, а также выдавать их IP-адреса.
Пока будущее криптовалют в РФ туманно и все еще обсуждается, парламентарии предложили отключать незаконных майнеров от общего энергоснабжения. Сообщается, что эта мера должна применяться не сразу, и делать это не ради взимания обоснованной платы, а, скорее, для обеспечения технической безопасности, потому что при майнинге потребляется большое количество энергии, что может привести к сбоям, сообщают “Известия”.
Помимо этого, вероятно, IP-адреса незаконных майнеров будут передаваться вышестоящим инстанциям для “выявления объемов потребления электричества для майнинга, чтобы вычленить его из общего расхода физлицами по льготным тарифам для населения”, объяснили “Известиям” в En+.
Источник: Известия