В Госдуме предложили выдавать IP-адреса нелегальных майнеров и отключать им электричество

Пока будущее криптовалют в РФ туманно и все еще обсуждается, парламентарии предложили отключать незаконных майнеров от общего энергоснабжения. Сообщается, что эта мера должна применяться не сразу, и делать это не ради взимания обоснованной платы, а, скорее, для обеспечения технической безопасности, потому что при майнинге потребляется большое количество энергии, что может привести к сбоям, сообщают “Известия”.

Помимо этого, вероятно, IP-адреса незаконных майнеров будут передаваться вышестоящим инстанциям для “выявления объемов потребления электричества для майнинга, чтобы вычленить его из общего расхода физлицами по льготным тарифам для населения”, объяснили “Известиям” в En+.