В Госдуме захотели увеличить штрафы за утечки данных: сейчас 60 тысяч рублей

Чернышов подчеркнул, что процедура работы с персональными данными должна быть ужесточена, так как это необходимо для защиты граждан от возможных мошеннических действий. Он считает, что предприятия должны нести ответственность за любую утечку персональных данных, даже если она произошла не по их вине.

Он также признал необходимость учитывать интересы компаний и предложил верхний «потолок» для штрафа.

Напомним, что на данный момент уже несколько российских компаний были оштрафованы за утечку данных, но суммы там были до смешного небольшими: «Ингосстрах», «Туту.ру», Skyeng и Яндекс.Еда были оштрафованы всего на 60 тысяч рублей.