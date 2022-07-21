В GPS-трекере вашего автомобиля нашли уязвимость. Хакеры могут взять его под контроль

Хакер, скомпрометировавший устройство MV720, может использовать его для отслеживания или даже обездвиживания автомобиля, сбора информации о маршрутах и манипулирования данными. Например, GPS-трекеры MiCODUS используются государственным транспортным агентством Украины, сообщают исследователи из компании BitSight, занимающейся кибербезопасностью.

В настоящее время GPS-трекер MiCODUS MV720 остается уязвимым к упомянутым недостаткам, и производитель не предоставил исправления.