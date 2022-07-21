В GPS-трекере вашего автомобиля нашли уязвимость. Хакеры могут взять его под контроль

Сегодня в 11:52
1 мин.
В GPS-трекере вашего автомобиля нашли уязвимость. Хакеры могут взять его под контрольВсего затронуто 169 стран
Исследователи уязвимостей обнаружили проблемы безопасности в GPS-трекере, который, согласно данным, установлен примерно в 1,5 миллионах автомобилей в 169 странах. И да, в России тоже.
В общей сложности шесть уязвимостей затрагивают устройство MiCODUS MV720, которое присутствует в транспортных средствах, используемых несколькими компаниями из списка Fortune 50, правительствами в Европе, штатами в США и не только.
Хакер, скомпрометировавший устройство MV720, может использовать его для отслеживания или даже обездвиживания автомобиля, сбора информации о маршрутах и манипулирования данными. Например, GPS-трекеры MiCODUS используются государственным транспортным агентством Украины, сообщают исследователи из компании BitSight, занимающейся кибербезопасностью.
В настоящее время GPS-трекер MiCODUS MV720 остается уязвимым к упомянутым недостаткам, и производитель не предоставил исправления.
Источник:Bleeping Computer
Автор:Максим МногословныйТеги:
#GPS,