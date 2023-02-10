Наука и технологии
22:18, 10 февраля 2023
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В грибах нашли соединения для улучшения памяти

Может помочь найти лечение от деменции

Исследователи из Университета Квинсленда обнаружили в съедобном грибе ежовике гребенчатом активное соединение, которое ускоряет рост нервов и улучшает память.

В грибах нашли соединения для улучшения памяти

Фото: Wikipedia

Ежовик гребенчатый по вкусу напоминает мясо креветок. Экстракты из этих грибов веками применялись в традиционной медицине азиатских стран. Учёные решили проверить, действительно ли они могут оказывать какие-то эффекты.

Доклинические испытания показали, что ежовик гребенчатый оказывает значительное влияние на рост клеток головного мозга и улучшение памяти. Это открытие может помочь разработать метод защиты от нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера.

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