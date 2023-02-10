В грибах нашли соединения для улучшения памяти

Ежовик гребенчатый по вкусу напоминает мясо креветок. Экстракты из этих грибов веками применялись в традиционной медицине азиатских стран. Учёные решили проверить, действительно ли они могут оказывать какие-то эффекты.

Доклинические испытания показали, что ежовик гребенчатый оказывает значительное влияние на рост клеток головного мозга и улучшение памяти. Это открытие может помочь разработать метод защиты от нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера.