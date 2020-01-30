В GTA «воссоздали» город СНГ для клипа украинской рэперши

Так в GTA «воссоздали» обычный город с панельными домами, овощными рынками и грязными ларьками. Сама alyona alyona разъезжает по улицам на жёлтых «Жигулях» и выполняет задания в стиле GTA Vice City. Например, одно из заданий — станцевать брейк, а другое — убежать от разъярённых жителей. Рэперша отметила, что это первая её работа в таком стиле.

Напомним, игры Grand Theft Auto издаются компанией Rockstar Games. Последняя игра в серии — GTA V, вышедшая в 2013 году.