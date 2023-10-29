В Индии бросили вызов Starlink Илона Маска с помощью SpaceFiber

В Индии бросили вызов Starlink Илона Маска с помощью SpaceFiberПолучится ли у них – покажет время
Компания Reliance Jio бросила вызов Starlink Илона Маска, представив гигабитный спутниковый Интернет-сервис SpaceFiber на выставке India Mobile Congress. Хотя обе услуги направлены на обеспечение высокоскоростным интернетом малообслуживаемых районов, SpaceFiber стремится превзойти своего конкурента.
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SpaceFiber, поддерживаемый коммуникационной сетью Мукеша Амбани, обещает преодолеть цифровой разрыв, предоставляя гигабитный доступ к правительственным, образовательным, медицинским и развлекательным услугам.
Однако эксперты отрасли ставят под сомнение SpaceFiber, полагая, что она может не соответствовать Starlink или другим системам, работающим на низкой околоземной орбите. В то же время на индийском рынке Starlink сталкивается с ценовыми трудностями: его стоимость почти в десять раз выше, чем у ведущих местных провайдеров широкополосного доступа, что снижает его конкурентоспособность.