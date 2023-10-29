В Индии бросили вызов Starlink Илона Маска с помощью SpaceFiber

SpaceFiber, поддерживаемый коммуникационной сетью Мукеша Амбани, обещает преодолеть цифровой разрыв, предоставляя гигабитный доступ к правительственным, образовательным, медицинским и развлекательным услугам.

Однако эксперты отрасли ставят под сомнение SpaceFiber, полагая, что она может не соответствовать Starlink или другим системам, работающим на низкой околоземной орбите. В то же время на индийском рынке Starlink сталкивается с ценовыми трудностями: его стоимость почти в десять раз выше, чем у ведущих местных провайдеров широкополосного доступа, что снижает его конкурентоспособность.