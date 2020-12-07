В Индии началась вспышка новой неизвестной болезни

Как пишет «Коммерсант», люди начали поступать в больницы 5 декабря. Всего госпитализировали 316 человек. Погиб один житель города Элуру на юге Индии.

Врачи сообщают, что у заболевших наблюдаются головокружение, головная боль, симптомы эпилепсии. У пациентов на всякий случай взяли тесты на коронавирус, но они оказались отрицательными. Пока специалисты не знают, что вызвало болезнь. У госпитализированных взяли образцы крови, также изучают продукты питания и воду. Пока эксперты рассматривают версию с массовым отравлением, в том числе из-за загрязнения воздуха и еды.

Отмечается, что пациенты быстро выздоравливают. 170 человек уже выписали из больницы.