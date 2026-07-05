В Индии начали расследование утечки данных о еще не вышедшем iPhone 18 Pro

По данным СМИ, после атаки с использованием программы-вымогателя в даркнете появились документы, связанные с еще не представленным iPhone 18 Pro. Среди опубликованных материалов оказались фотографии устройства, а также не менее шести файлов с информацией о компонентах и компаниях, выпускающих отдельные детали смартфона.

Сообщается, что Tata Electronics привлекла международную консалтинговую компанию для проведения судебно-технической экспертизы. По имеющимся данным, в результате той же утечки были опубликованы документы, относящиеся к Tesla, Qualcomm и TSMC.