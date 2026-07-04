В Индии найм ИИ-специалистов вырос на фоне снижения общего числа ИТ-вакансий

Опубликовано 04 июля 2026, 18:361 мин.
В Индии найм ИИ-специалистов вырос на фоне снижения общего числа ИТ-вакансийСогласно исследованию
В Индии компании продолжают увеличивать набор специалистов по искусственному интеллекту (ИИ), несмотря на снижение общего числа вакансий в ИТ-отрасли. По данным июньского отчета JobSpeak портала Naukri, подготовленного на основе объявлений более чем 150 тыс. компаний, количество вакансий в сфере ИИ выросло на 16% в годовом выражении, тогда как общее число вакансй сократилось на 3%.
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В исследовании также отмечается, что сразу в 14 отраслях число вакансий, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением, увеличилось на 25%. Наиболее заметный рост зафиксирован в страховом секторе и сфере потребительских товаров.
Индийская ИТ-индустрия объемом 315 млрд долларов сталкивается со снижением расходов клиентов на технологии и адаптацией к распространению ИИ. На этом фоне компании делают ставку на более опытных и узкоспециализированных специалистов. Ранее Tata Consultancy Services также сообщила, что ожидает замедления найма в отрасли.