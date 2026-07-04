В Индии найм ИИ-специалистов вырос на фоне снижения общего числа ИТ-вакансий

В исследовании также отмечается, что сразу в 14 отраслях число вакансий, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением, увеличилось на 25%. Наиболее заметный рост зафиксирован в страховом секторе и сфере потребительских товаров.

Индийская ИТ-индустрия объемом 315 млрд долларов сталкивается со снижением расходов клиентов на технологии и адаптацией к распространению ИИ. На этом фоне компании делают ставку на более опытных и узкоспециализированных специалистов. Ранее Tata Consultancy Services также сообщила, что ожидает замедления найма в отрасли.