В Индии объявили вспышку смертельного вируса Нипах

Как пишет ТАСС, из-за вируса в воскресенье умер 12-летний мальчик. Ещё у двоих человек обнаружили симптомы заболевания.

Правительство Индии направило в Кералу бригаду специалистов из Национального центра по контролю за заболеваниями. Они будут должны помочь врачам. Сейчас специалистам предстоит отследить контакты больных и отправить всех «подозреваемых» на срочный карантин.

Стоит отметить, что вирус Нипах впервые был обнаружен в 1998 году в Малайзии. С тех пор периодически отмечаются вспышки. Вакцины от вируса нет. В 70% случаев заражённые вирусом умирают.