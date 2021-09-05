В Индии объявили вспышку смертельного вируса Нипах

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В Индии объявили вспышку смертельного вируса НипахУже умер один человек
Индийские СМИ сообщили, что в южном штате Керала зафиксировали вспышку вируса Нипах. Он вызывает тяжёлую болезнь с воспалением мозга, а также респираторные заболевания. В природе этот вирус распространяют летучие мыши (привет SARS-CoV-2).
Как пишет ТАСС, из-за вируса в воскресенье умер 12-летний мальчик. Ещё у двоих человек обнаружили симптомы заболевания.
Правительство Индии направило в Кералу бригаду специалистов из Национального центра по контролю за заболеваниями. Они будут должны помочь врачам. Сейчас специалистам предстоит отследить контакты больных и отправить всех «подозреваемых» на срочный карантин.
Стоит отметить, что вирус Нипах впервые был обнаружен в 1998 году в Малайзии. С тех пор периодически отмечаются вспышки. Вакцины от вируса нет. В 70% случаев заражённые вирусом умирают.