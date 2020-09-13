В Индии создали бронежилет для защиты от выстрела из АК-47

Как пишет «Военное обозрение», Индия ускорила работу над новыми бронежилетами из-за осложнения обстановки на границе с Китаем. Представленные изделия называются «Бхабха Кавач 6+». Они могут выдержать прямое попадание из автомата АК-47. В целом, разработка сохранит жизнь бойцу, в которого летит пуля калибра 7,62 мм со скоростью до 700 м/с. Бронежилеты отнесли по классу защиты к изделиям 6 bis (6а), но, как утверждается, индийские образцы легче иностранных аналогов. Они весят 6,3 килограмма.

Установочную партию бронежилетов уже направили в войска для опытной эксплуатации. Стоимость одного нового изделия составила 70 тысяч рупий (71,2 тысячи рублей).