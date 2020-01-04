В Индии создали лёгкий бронежилет, выдерживающий выстрел из АК-47

Сами создатели средства защиты называют его пуленепробиваемой курткой. Она закрывает жизненно важные участки тела: туловище, шею и область паха. Сообщается, что «бронекуртка» весит менее 6 кг и обеспечивает защиту от 9-мм карабинных боеприпасов, а также может выдержать выстрел из автомата Калашникова. Ударное воздействие при этом распространяется по материалу.

Средство защиты получилось модульным: в нём можно заменять пластины, чтобы получить определённый класс защиты.

Новый бронежилет начнёт поступать в войска Индии в ближайшее время. Первым делом его получат специальные подразделения индийской армии, в том числе те, что дислоцированы в районе линии соприкосновения в Кашмире.