В Индии запустили завод по упаковке и тестированию микросхем

Опубликовано 05 июля 2026, 11:461 мин.
В Индии запустили завод по упаковке и тестированию микросхемПредприятие рассчитано на 200 млн чипов в год
Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл коммерческое производство на заводе CG Semi в городе Сананд, штат Гуджарат. Это предприятие по сборке и тестированию чипов. На начальном этапе оно будет выпускать 200 миллионов чипов в год, а в перспективе — до 500 миллионов.
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Завод является совместным предприятием CG Power, Renesas Electronics и Stars Microelectronics. Инвестиции за пять лет составят около 870 миллионов долларов. Правительство субсидирует до половины капитальных затрат в рамках миссии India Semiconductor Mission.
Чипы будут использоваться в автомобилях, скутерах и промышленном оборудовании, значительная часть пойдет на экспорт. Завод создаст около 5 тысяч рабочих мест. Это третье подобное предприятие в Индии после Micron и Kaynes Semicon.
Источник:Bloomberg
Автор:Ингела Воробьева
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