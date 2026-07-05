В Индии запустили завод по упаковке и тестированию микросхем

Завод является совместным предприятием CG Power, Renesas Electronics и Stars Microelectronics. Инвестиции за пять лет составят около 870 миллионов долларов. Правительство субсидирует до половины капитальных затрат в рамках миссии India Semiconductor Mission.

Чипы будут использоваться в автомобилях, скутерах и промышленном оборудовании, значительная часть пойдет на экспорт. Завод создаст около 5 тысяч рабочих мест. Это третье подобное предприятие в Индии после Micron и Kaynes Semicon.