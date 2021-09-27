В индийском штате отключили интернет, чтобы люди не списывали на экзамене

Эта мера направлена на предотвращение обмана со стороны кандидатов, сдающих экзамен на соответствие требованиям для учителей в Раджастане. Он будет проводиться в два этапа в 4200 центрах.

Экзамен сдают более 2,3 млн кандидатов, что делает его самым крупным экзаменом в истории штата, проводящимся за один день.

Сообщается, что в воскресенье в сеть не могли выйти как минимум 8,5 млн человек. Блокировке подверглись и мессенджеры, и сайты и социальные сети.

Несмотря на это без попыток списать не обошлось. Сдающие придумывали изощрённые способы.