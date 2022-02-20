В Индонезии объяснили, почему лучше покупать французские истребители, чем российские

Как пишет «Военное обозрение», Минобороны Индонезии уже подписало контракт на приобретение 6 истребителей Rafale. Всего хотят получить 42 самолёта общей стоимостью $6,5 млрд.

Каковы же преимущества такой покупки? Сообщается, что производитель Rafale готов передать Индонезии технологии. А вот при покупке самолётов F-16 у США и Су-35 у России этого не предусмотрено. Правда, Джакарта получит производственные компетенции только в случае отгрузки всех 42 истребителей.

В целом, если на территории страны будет налажен выпуск французских истребителей, то всего может быть закуплено до ста машин. Пока, впрочем, журналисты не до конца уверены в сделке Индонезии с Францией.