В Instagram объяснили, почему запрещают фото девушек с обнажённой грудью

Сессия вопросов-ответов прошла собственно в Instagram 22 февраля. Проблема запрета на публикацию женских сосков уже давно волнует активистов и обычных пользователей. Как оказалось, причина тут весьма прозаичная. По словам Моссери, для модерации фотографий Instagram использует нейросети. Они не могут определить возраст девушек на снимках и уже тем более то, давали ли они согласие на публикацию.

Всё это может привести к тому, что нейросеть будет допускать размещение фотографий несовершеннолетних девушек без их согласия. Это может вызвать проблемы с законом в некоторых регионах мира.

Помимо этого, Моссери признал, что при публикации в Instagram видеороликов с Android-устройств их качество оказывается ниже, чем у записей с iPhone. Эта проблема связана с багом.