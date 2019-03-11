В интернет-магазине Ozon заработала доставка Gett Delivery

Интернет-магазин Ozon и курьерский сервис Gett Delivery объявили о запуске совместного проекта по доставке заказов на «последней миле». До конца 2019 года Ozon планирует доставить с помощью Gett Delivery около миллиона посылок.

Доставка заказов Gett Delivery клиентам Ozon доступна в Москве и области. Весной 2019 года планируется запуск совместной доставки в Санкт-Петербурге.

Курьеры Gett Delivery забирают товары из сортировочных центров Ozon, расположенных в черте города, и привозят их покупателям. Информацию о маршруте и заказах курьеры получают в специальном мобильном приложении. В нем же Ozon отслеживает перемещение курьера по маршруту и в онлайн-режиме видит статус выполнения доставки. Также алгоритмы Gett Delivery позволяют оптимизировать маршруты доставки - это повышает эффективность бизнес-процессов и позволит в перспективе снижать стоимость доставки для клиента.

Пилот по совместной доставке Ozon и Gett Delivery провели в Москве во второй половине декабря в разгар предновогоднего ажиотажа - и он показал эффективность использования сервиса. Тогда служба Gett Delivery доставила клиентам Ozon несколько десятков тысяч заказов.