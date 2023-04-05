В Интернет попали конфиденциальные данные Samsung из-за популярного чат-бота

Утечки произошли, когда сотрудники отправляли код в чатбот, делились конфиденциальными протоколами совещаний и пытались оптимизировать код с помощью искусственного интеллекта, не зная, что эта информация станет частью базы данных чат-бота.

Samsung предприняла шаги для разрешения ситуации, включая корректировку политики использования чат-ботов, информирование сотрудников о потенциальных рисках и разработку собственного сервиса для внутреннего использования.

По мере того как все больше компаний внедряют инструменты, основанные на искусственном интеллекте, растет и потребность в разработке четких правил и протоколов их использования. Поэтому подобных новостей в ближайшее время можно ждать больше