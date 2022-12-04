В интернет слили базу с личными данными сотрудников DNS

Сообщается, что в текстовом файле 150 444 записи, из них 149 408 относятся к России и 1 036 — к Казахстану. Находятся там следующие данные: ФИО, адрес эл. почты на доменах dns-shop.ru, dns-shop.kz и dns.loc (104 820 уникальных адреса), дата рождения, пол, рабочий телефон, место работы (филиал), страна (Россия или Казахстан). Данные актуальны на 19.09.2022.

Отмечается, что ранее этот же хакер опубликовал в свободном доступе базу данных клиентов DNS.