В интернет слили базу с личными данными сотрудников DNS

19:54, 04 декабря 2022
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В интернет слили базу с личными данными сотрудников DNSФИО, адреса и др.
Telegram-каналы сообщили, что источник, который три дня назад «слил» данные сотрудников «Билайн», теперь опубликовал в открытом доступе информацию о сотрудниках сети магазинов электроники DNS.
Фото: DNS
Сообщается, что в текстовом файле 150 444 записи, из них 149 408 относятся к России и 1 036 — к Казахстану. Находятся там следующие данные: ФИО, адрес эл. почты на доменах dns-shop.ru, dns-shop.kz и dns.loc (104 820 уникальных адреса), дата рождения, пол, рабочий телефон, место работы (филиал), страна (Россия или Казахстан). Данные актуальны на 19.09.2022.
Отмечается, что ранее этот же хакер опубликовал в свободном доступе базу данных клиентов DNS.