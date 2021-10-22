В интернет слили данные российских водителей. Чем это опасно?

Как пишет «Коммерсант», цена базы составляет $800. В ней находятся 50 млн строк с данными водителей. В качестве бонуса к покупке предлагают файл с информацией от 2020 года. В базе перечислены имена, даты рождения, номера телефонов, VIN-коды и номера машин, их марки и модели, а также год постановки на учёт. Продавец утверждает, что получил информацию от инсайдера в ГИБДД. Однако эксперты считают, что данные утекли в сеть на уровне региональных информационных систем, которые интегрируются с базами ГИБДД для выставления штрафов.

Как отметил координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов, утечка опасна. Данными могут воспользоваться не только страховщики, но и мошенники и продавцы запчастей для таргетинга рекламы.