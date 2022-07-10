В интернет утекли внутренние документы Uber. Всплыло множество неприятных фактов

Журналисты, изучившие документы, пишут, что Uber ради своей выгоды добивался расположения премьер-министров, президентов, миллиардеров, олигархов и медиамагнатов. Кроме того, утечка включает в себя «письма и сообщения в iMessages и WhatsApp между высшим руководством Uber.

В одной из статей, написанной по слитым файлам, сказано, что компания «использовала насильственные нападения» на водителей для продвижения своей повестки. В репортаже BBC основное внимание уделяется президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который говорил генеральному директору Uber, что может реформировать законы в пользу компании.

Утечка вскрыла и переписку бывшего руководителя Uber по глобальным коммуникациям Наири Хурдаджяна, в которой он пишет: «Иногда у нас возникают проблемы, потому что мы просто чертовски незаконны».