Наука и технологии
Вчера в 22:46
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В интернет утекли внутренние документы Uber. Всплыло множество неприятных фактов

Договорённости с президентами и незаконные действия
В свободном доступе оказалось множество внутренних документов Uber. Всего было слито более 124 000 файлов — за период с 2013 по 2017 год. И в них нашлось кое-что любопытное.
В интернет утекли внутренние документы Uber. Всплыло множество неприятных фактов

Журналисты, изучившие документы, пишут, что Uber ради своей выгоды добивался расположения премьер-министров, президентов, миллиардеров, олигархов и медиамагнатов. Кроме того, утечка включает в себя «письма и сообщения в iMessages и WhatsApp между высшим руководством Uber.

В одной из статей, написанной по слитым файлам, сказано, что компания «использовала насильственные нападения» на водителей для продвижения своей повестки. В репортаже BBC основное внимание уделяется президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который говорил генеральному директору Uber, что может реформировать законы в пользу компании.

Утечка вскрыла и переписку бывшего руководителя Uber по глобальным коммуникациям Наири Хурдаджяна, в которой он пишет: «Иногда у нас возникают проблемы, потому что мы просто чертовски незаконны».

Источник:The Verge
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