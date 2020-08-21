В интернете начали продавать поддельные вакцины от коронавируса

«Коммерсант» пишет, что за десять дней после регистрации российской вакцины от коронавируса в доменных зонах .com и .ru появилось 113 доменов, связанных с препаратом. Пока на некоторых ресурсах ничего нет, но эксперты уверены, что часть доменов будет использоваться злоумышленниками. На десятках сайтов уже есть предложения оформить предзаказ на вакцину. Мошенники предлагают купить от 10 тысяч до 1 млн доз и оплатить четверть стоимости партии.

Кроме того, злоумышленники делают рассылки с информацией о вакцине. В письмах содержатся вредоносное вложение или ссылка.

В Минздраве РФ уже опровергли информацию о возможности предзаказа вакцины от коронавируса.