В интернете нашли живого Стива Джобса

Фото появилось в интернете 24 августа. Запечатлённый на нём мужчина сидит за столиком в арабской одежде и с босыми ногами. У него так же, как и у Джобса надеты очки. Да и сам он страшно похож на основателя Apple.

Говорят, что фото было сделано в одном из уличных кафе Каира. Пользователи Reddit, где опубликовали изображение, почти уверены в том, что видят самого Джобса. Уверенности им добавляет тот факт, что основатель Apple любил ходить босиком.

Впрочем нашлись и рациональные критики, которые заявили: ничего странного в том, что кто-то может быть похож на Стива Джобса, нет. Более того, отец предпринимателя был уроженцем Сирии, поэтому не удивительно, что Стив имеет арабский тип внешности.