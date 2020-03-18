В интернете продали немецкий военный ноутбук с секретными данными

Как пишет издание Futurism, ноутбук содержал военную информацию, к которой было довольно легко получить доступ. Сообщается, что на жёстком диске даже хранились данные о том, как бороться с LeFlaSys Ozelot — самоходным немецким зенитным ракетным комплексом, который был поставлен в войска 19 лет назад и используется до сих пор. Эта система предназначена для отражения воздушных угроз.

На ноутбуке нашли инструкцию о том, как уничтожить систему, чтобы предотвратить её использование противником.

Что интересно, устройство работало под управлением устаревшей Windows 2000 и даже не было защищено паролем. А программа, которая содержала документацию об оружии, защищалась очень простым паролем.