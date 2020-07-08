В интернете продают доступ к камерам наблюдения в домах москвичей

Эксперты рассказали, что сообщения о продаже доступа размещает человек под ником Zpoint. Он утверждает, что владеет доступом к камерам в парках, подъездах домов, поликлиниках. Покупатель может получить возможность просматривать видеопоток с них в реальном времени, а также архив за пять дней.

Сообщается, что аккаунт с таким доступом стоит около 30 тысяч рублей. Источники журналистов подтвердили подлинность данных. В департаменте информационных технологий Москвы отметили, что отслеживают подобные сообщения об утечках.