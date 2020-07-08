Наука и технологии
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В интернете продают доступ к камерам наблюдения в домах москвичей
Следить можно в реальном времени
Группа экспертов Shadow Intelligence сообщила, что в интернете, а точнее в даркнете, продают доступ к камерам наблюдения в домах москвичей. Власти города информацию не опровергли и заявили, что предоставление такого доступа иным лицам противоправно.
Эксперты рассказали, что сообщения о продаже доступа размещает человек под ником Zpoint. Он утверждает, что владеет доступом к камерам в парках, подъездах домов, поликлиниках. Покупатель может получить возможность просматривать видеопоток с них в реальном времени, а также архив за пять дней.
Сообщается, что аккаунт с таким доступом стоит около 30 тысяч рублей. Источники журналистов подтвердили подлинность данных. В департаменте информационных технологий Москвы отметили, что отслеживают подобные сообщения об утечках.