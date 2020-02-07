В интернете россиянам начали предлагать услуги по распаковке посылок с AliExpress из-за коронавируса

В объявлении сказано, что мужчина может распаковывать посылки с товарами из AliExpress и Alibaba. Его предложение направлено на людей, которые боятся заразиться коронавирусом, но от посылки отказаться не могут.

Свои услуги мужчина оценивает в 700 рублей. Столько он берёт за одну единицу товара. Каждая последующая единица товара оплачивается по договорённости.

Сложно сказать, насколько популярно данное объявление. Кроме того, воспользоваться услугами мужчины могут только жители Новокузнецка.

Напомним, на сегодня число людей, заражённых коронавирусом, превысило 31 тысячу по всему миру. Погибло более 630 человек. Ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что получение посылок из Китая безопасно.